Главный претендент на титул — снова «Краснодар». Вот почему

Начнём с главного — умения обходиться без лидеров. Мы хорошо помним, как на старте сезона «Краснодару» было тяжело без Кордобы, Оласы и в меньшей степени Кастаньо. Мусаев устраивал эксперименты, которые помогали лишь цеплять ничьи. Звёзды вернулись — и началась та самая серия из 11 побед. Весной сложилась похожая ситуация: 1 марта Эдуард Сперцян не смог доиграть матч с «Крыльями Советов» и, хромая, покинул поле. Тот матч «быки» не выиграли, а ключевой полузащитник, как мы позже выяснили, выбыл почти на месяц. Думаете, начались проблемы? В игре, возможно, да. Пусть и не самые очевидные. А с результатами полный порядок — три победы в трёх матчах с общим счётом 9:0. Да, в третьем на замену вышел уже сам Эдуард, но в двух обошлись без него. Да и вряд ли три очка с «Факелом» без капитана команда бы упустила.