Главный претендент на титул — снова «Краснодар». Вот почему

Зимой часть уважаемых экспертов отшила «Краснодар» от претендентов на титул. Это сделали не только они, но и болельщики. К концу трансферного окна в профильные чаты лучше было не заходить: сплошная критика объединила массы, которые излучали непонимание: почему клуб не пользуется очередным историческим шансом на чемпионство? В общественном сознании отсутствие новичков приравнивалась к болтанию в середине таблицы. Титул чемпиона тогда стали делить между «Спартаком» и «Зенитом», которые активно погуляли по зимнему базару.
Реальность, как это часто бывает, оказалась другой: «Краснодар» не только только сохранил лидерство и увеличил отрыв, но и показал несколько неожиданных фишек, которые заставили поверить — команда реально готова взять золото.
Начнём с главного — умения обходиться без лидеров. Мы хорошо помним, как на старте сезона «Краснодару» было тяжело без Кордобы, Оласы и в меньшей степени Кастаньо. Мусаев устраивал эксперименты, которые помогали лишь цеплять ничьи. Звёзды вернулись — и началась та самая серия из 11 побед. Весной сложилась похожая ситуация: 1 марта Эдуард Сперцян не смог доиграть матч с «Крыльями Советов» и, хромая, покинул поле. Тот матч «быки» не выиграли, а ключевой полузащитник, как мы позже выяснили, выбыл почти на месяц. Думаете, начались проблемы? В игре, возможно, да. Пусть и не самые очевидные. А с результатами полный порядок — три победы в трёх матчах с общим счётом 9:0. Да, в третьем на замену вышел уже сам Эдуард, но в двух обошлись без него. Да и вряд ли три очка с «Факелом» без капитана команда бы упустила.
С Кордобой — похожая ситуация. Матч с «Факелом» он пропускал из-за перебора жёлтых. На его месте вышел Мозес Кобнан и сделал главное — полностью заместил функционал Джона. Ведь по типажу они схожи: быстрые, мощные и цепляющиеся. Да, Мозес провёл не суперматч, остался без результативных действий, однако позволил сохранить темп и системность игры. А это самое главное.
Конечно, «Краснодару» чуть везёт. Представим, если бы Сперцян выбыл до конца сезона. Это уже совсем другой смысловой сюжет. С другой стороны, мы видим, какой органичной заменой полузащитнику стал Кривцов. Он разгонял атаки, искал неожиданные решения впереди и не выглядел чужим в этой конструкции. Получается, у Мусаева пока выходит заменять лидеров, используя именно внутренние резервы. Без серьёзной потери в качестве, хотя по матчам с Нижним и Ростовом вопросы, конечно, были. Однако игра забудется, а вот результат в таблице — навсегда.
Ещё клубу повезло с весенними матчами. Но это не секрет: у «быков» наиболее «лояльный» календарь для вкатывания во вторую часть сезона. Ведь первый действительно топ-соперник — только 14 апреля, когда команда поедет в Петербург. Ещё из лидирующей группы ждут встречи с ЦСКА в гостях и с «Динамо» дома (в последнем туре). Так что работать в таком графике можно и нужно. Это краснодарцы и делают.
А ещё сами игроки излучают какой-то уж очень здоровый и мощный позитив. Достаточно послушать Сперцяна после матча с «Факелом». Он убеждён — команда по сравнению с прошлым сезоном укрепила менталку. Ошибки учтены, и впереди только лучшее. С ним согласен и Смолов: с его слов сейчас главное — без самоуверенности, и всё будет в порядке. То есть лидерство для «Краснодара» уже не какой-то удивительный новый опыт, а лишь промежуточный этап, который нужно укрепить в ближайших матчах.
Или вот слова Станислава Агкацева из недавнего интервью «Чемпионату».
«Помним, как после трёх ничьих на старте сезона нас все списали, после 11 побед подряд снова вознесли, а потом — опять опустили. Волны привычны уже. Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки. Это опыт. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много — о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон».
Понятно, что гонка будет держать в напряжении до конца. Даже победа в двух ближайших турах не гарантирует «Краснодару» титул. Но команда нас уже удивила. И выступает интереснее и удачливее конкурентов. А самое важное — останавливаться «быки» точно не планируют.