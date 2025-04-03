Футболист ЦСКА Пьянич положительно оценил работу судей в России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские футбольные арбитры на высоком уровне обслуживают матчи кубка и чемпионата страны. Такое мнение ТАСС высказал боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич.
«Работа судей в России на очень хорошем уровне. Даже нечего говорить. Очень хорошая работа», — сказал Пьянич.
29 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала для армейцев третьей подряд в чемпионате. «Три победы в РПЛ подряд — неплохой результат. Конечно, шансы на медали у нас повышаются», — добавил Пьянич.
Пьянич выступает за ЦСКА с сентября, в текущем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком, отставание от идущего третьим московского «Спартака» составляет три очка.