Футболист ЦСКА Пьянич положительно оценил работу судей в России

Пьянич выступает за ЦСКА с сентября, в текущем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком, отставание от идущего третьим московского «Спартака» составляет три очка.