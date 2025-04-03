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Мещеряков — о «Локомотиве»: одна молодёжь развиваться не будет — нужен баланс

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о модели развития московского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Он считает, что нужен баланс между молодёжью и опытными футболистами.

«“Локомотив” всегда отличался тем, что развивал своих игроков. Моя личная позиция — одна молодёжь развиваться не будет. Нужен баланс.

Мне нравится уровень конкуренции в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы конкуренция в середине таблицы была посильнее. Но у нас явно чемпионат отличается от той же Франции, где “ПСЖ” гарантировал себе чемпионство. Надеюсь, что у нас до последнего матча будет интрига», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.