На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и погибшего в зоне СВО Бугаева

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Память комментатора Василия Уткина и бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, ушедших из жизни в 2024 году, почтили на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.
Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также он известен по работе в кино, снимался в главной роли в фильмах «День выборов» и «День выборов — 2».
Бугаев, который был ранее осужден на 9,5 года колонии по делу о наркотиках, в декабре погиб в зоне СВО. Он выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 29 лет в 2010 году.
Также в список вошли следующие россияне: Сергей Рощин (арбитр), Виктор Иванов (менеджер), Александр Черкасов (тренер), Аркадий Николаев (футболист), Борис Кох (футболист), Владимир Агапов (тренер), Геннадий Бобылев (футболист), Валентин Ботоногов (футболист), Олег Гордеев (футболист), Игорь Бичикоев (футболист), Радий Рахимов (тренер), Василий Крысак (менеджер), Геннадий Белик (менеджер), Дмитрий Сербин (футболист), Наиль Галимов (тренер), Калин Степанян (тренер), Виктор Подвеско (футболист), Георгий Хромченков (тренер), Владимир Соловьев (тренер), Игорь Куренков (менеджер), Олег Рыдный (футболист), Арсений Замятин (менеджер), Михаил Шуев (менеджер), Виктор Корбан (тренер), Фаниль Халимов (тренер), Виктор Ноздрин (тренер), Леонтий Сердюков (арбитр), Сергей Коршик (арбитр), Борис Рябко (арбитр), Артур Беледин (арбитр), Максим Самойлов (футболист), Артем Енин (футболист), Анатолий Тыряткин (тренер), Вячеслав Никифоров (футболист), Виктор Исаев (тренер), Геннадий Ефанов (менеджер), Виктор Щиров (футболист), Сергей Попов (футболист), Борис Стрелков (футболист), Владимир Иванов (футболист), Николай Агафонов (футболист), Амирьян Даукаев (менеджер), Владимир Белов (футболист), Эмир Привалов (арбитр), Сергей Воронин (менеджер), Евгений Крюков (тренер), Валерий Старцев (менеджер), Заур Казиев (футболист), Сергей Топоров (футболист), Леонид Скрыльников (футболист), Руслан Белосевич (менеджер), Анатолий Пата (тренер), Юрий Сухих (тренер), Александр Лисица (менеджер), Дарвис Хамадиев (футболист), Александр Комиссаров (тренер), Геннадий Шапкин (футболист).