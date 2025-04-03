На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и погибшего в зоне СВО Бугаева

Бугаев, который был ранее осужден на 9,5 года колонии по делу о наркотиках, в декабре погиб в зоне СВО. Он выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 29 лет в 2010 году.