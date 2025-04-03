ЭСК не нашла ошибки в назначенном в ворота «Нижнего Новгорода» пенальти

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала, что главный арбитр матча «Химки» — «Нижний Новгород» Евгений Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота гостей, сообщается на сайте РФС.
«Нижний Новгород» в субботу в гостях проиграл «Химкам» (0:2) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из мячей нижегородцы пропустили со спорного пенальти, который был назначен после долгого просмотра судьями, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR). Клуб обратился в ЭСК РФС для рассмотрения эпизода.
«Контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела», — говорится в решении ЭСК.