ЭСК не нашла ошибки в назначенном в ворота «Нижнего Новгорода» пенальти

«Контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела», — говорится в решении ЭСК.