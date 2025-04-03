Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЭСК не нашла ошибки в назначенном в ворота «Нижнего Новгорода» пенальти

ЭСК РФС: Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала, что главный арбитр матча «Химки» — «Нижний Новгород» Евгений Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота гостей, сообщается на сайте РФС.

«Нижний Новгород» в субботу в гостях проиграл «Химкам» (0:2) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из мячей нижегородцы пропустили со спорного пенальти, который был назначен после долгого просмотра судьями, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR). Клуб обратился в ЭСК РФС для рассмотрения эпизода.

«Контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела», — говорится в решении ЭСК.