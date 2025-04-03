Семшов объяснил, в чем будет преимущество «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» будут действовать более раскованно, чем игроки петербургской команды, так как имеют право на ошибку. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов.
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 5 апреля в Москве и начнется в 17:30 мск.
«Легких игр не бывает. Безусловно, по составу “Зенит” имеет преимущество — он более сбалансированный, с хорошими легионерами, — отметил Семшов. — Это дерби между Москвой и Петербургом, как все пройдет, никто не знает. Все будет зависеть от того, кто лучше подготовится к игре, кто будет больше нацелен на победу. В то же время мы понимаем, что “Зенит” борется за чемпионство, неважно, на каком поле он играет, он не имеет права терять очки, если хочет взять первое место».
В 22-м туре «Локомотив» уступил самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:5. «После игры в Самаре “Локомотив” хочет реабилитироваться и доказать своим болельщикам, что эта была случайность. Команда наверняка сделала выводы, — сказал Семшов. — Нужно понимать, что “Локомотив”, наверное, до золота не доберется, будет более раскованно играть, чем “Зенит”, у них есть право на ошибку».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 22 матчах. «Локомотив» расположился на шестой строчке с 40 очками. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», имеющий в активе 49 очков.