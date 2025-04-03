Семшов объяснил, в чем будет преимущество «Локомотива» в матче РПЛ с «Зенитом»

«Легких игр не бывает. Безусловно, по составу “Зенит” имеет преимущество — он более сбалансированный, с хорошими легионерами, — отметил Семшов. — Это дерби между Москвой и Петербургом, как все пройдет, никто не знает. Все будет зависеть от того, кто лучше подготовится к игре, кто будет больше нацелен на победу. В то же время мы понимаем, что “Зенит” борется за чемпионство, неважно, на каком поле он играет, он не имеет права терять очки, если хочет взять первое место».