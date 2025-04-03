Чистяков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Артем Чистяков возглавит бригаду арбитров на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Москве 5 апреля. Помогать Чистякову будут Андрей Образко и Алексей Ширяев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и его ассистент Павел Кукуян.
Встречу московских клубов ЦСКА и «Динамо» 6 апреля обслужит бригада Сергея Карасева с помощниками Максимом Гаврилиным и Игорем Демешко. Арбитром VAR будет Алексей Сухой, его ассистентом — Шадыханов.
Другие назначения 23-го тура РПЛ:
4 апреля, пятница.
«Нижний Новгород» — «Оренбург» — Рафаэль Шафеев (VAR — Ян Бобровский);
5 апреля, суббота.
«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Артем Любимов),
«Факел» (Воронеж) — «Ахмат» (Грозный) — Иван Абросимов (Андрей Фисенко),
«Краснодар» — «Акрон» (Тольятти) — Виталий Мешков (Алексей Амелин);
6 апреля, воскресенье.
«Динамо» (Махачкала) — «Химки» — Сергей Чебан (Артур Федоров),
«Ростов» — «Спартак» (Москва) — Владимир Москалев (Павел Кукуян).