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Чистяков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» в РПЛ обслужит Чистяков, ЦСКА и «Динамо» рассудит Карасев.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Артем Чистяков возглавит бригаду арбитров на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Москве 5 апреля. Помогать Чистякову будут Андрей Образко и Алексей Ширяев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и его ассистент Павел Кукуян.

Встречу московских клубов ЦСКА и «Динамо» 6 апреля обслужит бригада Сергея Карасева с помощниками Максимом Гаврилиным и Игорем Демешко. Арбитром VAR будет Алексей Сухой, его ассистентом — Шадыханов.

Другие назначения 23-го тура РПЛ:

4 апреля, пятница.

«Нижний Новгород» — «Оренбург» — Рафаэль Шафеев (VAR — Ян Бобровский);

5 апреля, суббота.

«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Артем Любимов),

«Факел» (Воронеж) — «Ахмат» (Грозный) — Иван Абросимов (Андрей Фисенко),

«Краснодар» — «Акрон» (Тольятти) — Виталий Мешков (Алексей Амелин);

6 апреля, воскресенье.

«Динамо» (Махачкала) — «Химки» — Сергей Чебан (Артур Федоров),

«Ростов» — «Спартак» (Москва) — Владимир Москалев (Павел Кукуян).