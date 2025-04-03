РФС увеличит гонорары арбитров

Согласно приказу РФС, гонорар главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) будет увеличен с 200 тысяч до 214 тысяч рублей, ассистента рефери и видеоарбитра — со 100 тысяч до 107 тысяч рублей, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч рублей до 53,5 тысяч рублей. Также 53,5 тысячи рублей будет получать инспектор матча. Гонорар резервного арбитра составит 26,75 тысяч рублей. Ежемесячное вознаграждение главных арбитров и их помощников будет увеличено с 50 тысяч до 53,5 тысяч рублей.