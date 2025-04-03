МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) увеличит гонорары арбитров с 1 июля 2025 года, сообщается на сайте организации.
Согласно приказу РФС, гонорар главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) будет увеличен с 200 тысяч до 214 тысяч рублей, ассистента рефери и видеоарбитра — со 100 тысяч до 107 тысяч рублей, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч рублей до 53,5 тысяч рублей. Также 53,5 тысячи рублей будет получать инспектор матча. Гонорар резервного арбитра составит 26,75 тысяч рублей. Ежемесячное вознаграждение главных арбитров и их помощников будет увеличено с 50 тысяч до 53,5 тысяч рублей.
За работу на матче за Суперкубок страны главный судья получит 400 тысяч рублей, ассистенты, видеоассистент и инспектор — по 200 тысяч рублей, резервный судья и помощник видеоарбитра — по 100 тысяч рублей.
Главный рефери суперфинала Кубка России получит гонорар в размере 400 тысяч рублей. За финальные игры пути регионов и пути РПЛ судья заработает 300 тысяч рублей, за полуфинальные — 200 тысяч рублей. Помощники арбитра и видеоассистента за суперфинал получат по 200 тысяч рублей, инспектор — 150 тысяч рублей, резервный и помощник видеоарбитра — по 100 тысяч рублей.