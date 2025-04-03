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Часть фанатов «Спартака» решили продолжить бойкот матчей

Часть активных фанатов московского «Спартака» приняла решение продолжить бойкот матчей российских турниров после того, как было опубликовано заявление о смягчении позиции болельщиков о посещении игр, не требующих Fan ID. Об этом сообщает Telegram-канал «Фратрия».

Источник: РИА "Новости"

«Пока мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаемся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей», — говорится в заявлении.

18 марта после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

В матче 22-го тура «Спартак» сыграл вничью в Грозном с «Ахматом» со счетом 0:0. Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает третье место с 44 очками. На втором месте идет «Зенит» — 46 баллов, а возглавляет таблицу «Краснодар» — 49.