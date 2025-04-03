Дзюба отказался от «Кайрата» и предложил драку футбольной звезде

— Я бы посмотрел твой бой против Рамоса, на самом деле. Можем было бы раскачать вот это.
— Легко, я его наказал бы.
— Ну, допустим, вот с кем бы ты из футболистов подрался бы? С кем бы хотел?
— Не, если так, для масштаба, конечно бы, Криштиану Роналду, потому что это было бы прям, знаешь, такое, это было бы… Но думаю, что он не готов к этому. Из таких прям вот не знаю. Знаешь, с кем бы я подрался? Вот с кем бы я подрался, мне круто бы этот, прям из башки вылетело, который снимался в «Карты, деньги, два ствола», вот эта легенда английская.
— Винни Джонс?
— Винни Джонс.
— Но он уже старый.
— Да, но я имею в виду, это именно когда он в прайме. Ну скотина прям нереально. Он прям, смотришь его нарезки, ему на мяч это вообще было по барабану, — приводит слова Дзюбы «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал Hustle Show.
Напомним, что в период зимнего трансферного окна имя 36-летнего российского нападающего начали связывать с «Кайратом». Однако Дзюба отказал казахстанской команде.