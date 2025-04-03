Дзюба отказался от «Кайрата» и предложил драку футбольной звезде

— Не, если так, для масштаба, конечно бы, Криштиану Роналду, потому что это было бы прям, знаешь, такое, это было бы… Но думаю, что он не готов к этому. Из таких прям вот не знаю. Знаешь, с кем бы я подрался? Вот с кем бы я подрался, мне круто бы этот, прям из башки вылетело, который снимался в «Карты, деньги, два ствола», вот эта легенда английская.