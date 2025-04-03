«Для меня — не Аршавин». Дзюба назвал лучшего российского футболиста в XXI веке

— Самый легендарный русский футболист?
— Если взять за всю историю, Лев Яшин.
— Давай тогда не за всю историю, условно говоря, с 2000-х начиная.
— Блин, ну трудно сказать.
— Убираем тебя, самого себя нельзя называть, Артем.
— Я не планировал себя называть, я настолько скромен, что…
— Аршавин, нет? Нет такого, что Аршавин?
— Блин, для меня все равно не Аршавин. Для меня, наверное, если так брать, я назову Жиркова Юру. Жирков. Для меня вот он сочетание таланта, вот как футболист. Блин, если бы он еще был чуть больше разговорчивый, чуть более… В целом Юрка футболист, который реально мог два года пропустить, год, у него всегда какие-то были мини-травмы, еще что-то. Его сейчас засунь в любую команду, и он не испортит вообще рисунок. Человек, который играет всегда, ниже определенного уровня не падает ни при каких обстоятельствах. Для меня это прям такой человек, который умел все на футбольном поле. Он левый защитник, левый полузащитник. Он просто человек, такой скромный, молчаливый, который делает свою работу — сказал Дзюба в подкасте Hustle Show.
За всю карьеру Юрий Жирков принял участие в 531-м матче, забил 38 голов и сделал 100 результативных передач. 41-летний Жирков играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
Андрей Аршавин в 642-й матчах забил 144 гола и отдал 191 результативную передачу. 43-летний Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».