«Для меня — не Аршавин». Дзюба назвал лучшего российского футболиста в XXI веке

— Блин, для меня все равно не Аршавин. Для меня, наверное, если так брать, я назову Жиркова Юру. Жирков. Для меня вот он сочетание таланта, вот как футболист. Блин, если бы он еще был чуть больше разговорчивый, чуть более… В целом Юрка футболист, который реально мог два года пропустить, год, у него всегда какие-то были мини-травмы, еще что-то. Его сейчас засунь в любую команду, и он не испортит вообще рисунок. Человек, который играет всегда, ниже определенного уровня не падает ни при каких обстоятельствах. Для меня это прям такой человек, который умел все на футбольном поле. Он левый защитник, левый полузащитник. Он просто человек, такой скромный, молчаливый, который делает свою работу — сказал Дзюба в подкасте Hustle Show.