Достучаться до «быков»: сможет ли «Зенит» сократить отставание от «Краснодара»

— Очень непредсказуемая игра, в которой нельзя назвать фаворита, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Потому что это дерби, когда эмоции часто берут верх над игрой, над тактикой. И результат может зависеть от одной ошибки, одного точного удара и одного удачного силового единоборства. Если же отбросить эмоциональный фактор, то по игре ЦСКА сейчас сильнее. Команда более цельная, действует более собранно. И самое главное — у своих ворот мало что позволяет сделать соперникам. А «Динамо» и само играет, и другим дает. Многие считают, что по команде ударила тяжелая травма Константина Тюкавина, но на самом деле с атакой у них и без него всё хорошо — много забивают, много создают моментов. Другое дело, что они и у своих ворот слишком много позволяют соперникам. Поэтому нынешнее «Динамо» крайне нестабильно — может как одержать яркую победу, так и бесславно проиграть. Так медали не выигрываются. Но отдельные матчи можно забирать. Даже с такими сильными соперниками, как ЦСКА.