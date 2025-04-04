Выпускать Глушенкова в старте или оставить в запасе? Головная боль Семака перед матчем с «Локомотивом»

Общественность восприняла их в том ключе, что футболист недоволен своим положением в «Зените», и с этого начались слухи о конфликте внутри клуба, в том числе с Семаком. Некоторые сообщали и о ссоре игрока с Сергеем Богдановичем в раздевалке, но эту информацию опровергли, а то интервью мусолили все две недели, пока была международная пауза. Во время нее, кстати, Максим оформил хет-трик с Замбией, и все ждали чего-то подобного в игре с «Рубином». Не получилось: перед перерывом Глушенков неудачно столкнулся с Грицаенко и снова повредил руку (теперь уже левую), а продолжить игру уже не смог.