Выпускать Глушенкова в старте или оставить в запасе? Головная боль Семака перед матчем с «Локомотивом»

Матч против обескровленного отсутствием Даку «Рубина» — однозначно лучший в исполнении «Зенита» в 2025 году. Суперуверенная победа не только по счету, но и по игре. Тотальное доминирование даже до удаления Грицаенко. Притом что команда из Казани — крайне неприятный и тягучий соперник, с которым регулярно мучаются все топы, а Рашид Рахимов — прекрасный мотиватор и спец по части подкручивания настроек в перерывах.
Победа со счетом 4:0 — это в том числе большая заслуга тренерского штаба сине-бело-голубых. Его точечный матч-менеджмент помог не заметить травмы Нино, Глушенкова и справиться с очередной неудачей Соболева: вышедшие в атаку Лусиано, Кассьерра и Мостовой набрали как минимум по одному результативному баллу каждый.
Впереди у петербуржцев важнейшее с точки зрения чемпионской гонки противостояние с «Локомотивом». Перед ним Сергею Семаку нужно сделать непростой выбор, который может стать определяющим: оставить Глушенкова в старте или посадить на скамейку?
Магия Глушенкова испарилась
Нынешний сезон получается для Максима очень скомканным. На старте ему не было равных — оформил 7+1 за четыре тура, порхал по полю и разыгрывал такие комбинации с Венделом, что многие хватались за голову. Казалось, что с лучшим бомбардиром чемпионата уже все ясно. Никто не знал, как остановить эту голевую машину.
Но суперкар сам заглох в максимально неожиданный момент — в матче с «Химками» мяч попал Глушенкову в правую руку. Как итог: перелом лучевой кости со смещением и месяц покоя.
Полузащитник вернулся на поле в девятом туре, но его магия куда-то исчезла. Затем он получил еще одно повреждение, дал резонансное интервью Нобелю Арустамяну, в котором прозвучала громкая фраза по поводу сборной России и тренировок с бразильцами, и сделал 1+1 в декабрьской игре против не чужих для себя «Крыльев».
После зимних сборов болельщики «Зенита» очень ждали возобновления сезона и новых свершений от Безумного Макса, но на дворе апрель, а статистика так и не улучшилась, да и прежнего шарма больше нет. Более того, настроение омрачили и его неоднозначные слова, сказанные после матча с Гренадой: «Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал».
Общественность восприняла их в том ключе, что футболист недоволен своим положением в «Зените», и с этого начались слухи о конфликте внутри клуба, в том числе с Семаком. Некоторые сообщали и о ссоре игрока с Сергеем Богдановичем в раздевалке, но эту информацию опровергли, а то интервью мусолили все две недели, пока была международная пауза. Во время нее, кстати, Максим оформил хет-трик с Замбией, и все ждали чего-то подобного в игре с «Рубином». Не получилось: перед перерывом Глушенков неудачно столкнулся с Грицаенко и снова повредил руку (теперь уже левую), а продолжить игру уже не смог.
Травма оказалась несерьезной. По словам Семака, Глушенков, как и Нино, тренируется с командой: «Надеюсь, что к игре [с “Локомотивом”] они подойдут в нормальном состоянии».
Безусловно, Максиму хочется пожелать только здоровья. Он талантливый футболист, который по-прежнему важен для «Зенита». Но есть ощущение, что прямо сейчас невский коллектив может обойтись и без него.
Страдает от смены позиции
Почему в тренерском штабе могут перестать полагаться на Глушенкова? Здесь достаточно простейших наблюдений. После покупки Луиса Энрике Максим не может привыкнуть к новой для себя роли в команде. На позиции «десятки» он невзрачно сыграл против «Факела» и «Спартака», а на второй тайм встречи с казанцами петербуржцы вышли без него… и вколотили четыре. Да, важным фактором в этом случае выступает удаление Грицаенко, но после замены полузащитника будто открылась форточка и команда задышала свежим воздухом.
Дело в том, что в первой 45-минутке Глушенков инстинктивно на постоянной основе смещался ближе к своему любимому правому флангу, создавая перегруз и помехи для работающей системы. Нарушалась целая цепочка: Луис Энрике не мог выйти на ударную позицию и включить свой слаломный дриблинг, а для прекрасно подключающегося к атаке Мантуана не оставалось большого пространства.
Энрике покупали за большие деньги не для того, чтобы он не мог раскрыть атакующий потенциал. Прозвучит, возможно, жестоко: пока Глушенков мешает ему проявлять лучшие качества. Стоило россиянину покинуть поле — вингер отдал две голевые передачи, Лусиано забил уже спустя шесть минут после выхода, а Кассьерра никуда не дергался из центральной зоны.
В этом контексте Семаку придется определиться: начинать с «Локо» с Максимом в старте или без. Расстановка 4−4−2 с Кассьеррой и Гонду впереди, Энрике и Педро (или Мостовым) по краям, а также с Венделом и Барриосом в центре смотрится крайне симпатично, а самое главное — эффективно. Глушенкову места в ней ну никак не найти, при всем желании.
Если же главный тренер «Зенита» сделает ставку на Максима, то петербуржцы снова выстроятся в 4−2−3−1 с ним на позиции «десятки». Для россиянина матч против бывшего клуба будет особенным, но сможет ли он выдать уровень, которого от него ждут на новой позиции? И будет ли комфортно Энрике?
Справа в защите вместо дисквалифицированного Мантуана сыграет Мимович. Серб тоже любит подключаться, поэтому перегруз на фланге снова может стать проблемой.
Как бы то ни было, решение остается за Семаком и тренерским штабом «Зенита». И наверняка они понимают, что от него зависит если не все, то многое.
Роман Кольцов