Николич дважды вел переговоры с «Динамо», Карраскаль против бывшего клуба и другие интриги братского дерби

4. Карраскаль в новой роли против бывшего клуба. Да, в ЦСКА уже нет Владимира Федотова, с которым у Хорхе вышло недопонимание, но все равно на армейцев должен быть особый настрой. Тем более что Карраскаль сейчас в форме, а игра ложной «девяткой» ему пока что удается. Если за весь прошлый сезон колумбиец в РПЛ не забил за «Динамо» ни одного гола, то в минувшем туре сделал дубль, и теперь в чемпионате у него стало 5 мячей. Да и с «Локомотивом» до этого Хорхе на острие был полезен, в том числе отметившись голевым пасом на пустые ворота Артуру.