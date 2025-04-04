Николич дважды вел переговоры с «Динамо», Карраскаль против бывшего клуба и другие интриги братского дерби

В нынешнем туре, наверное, основное внимание — к встречам «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — «Спартак», однако и братское дерби ЦСКА — «Динамо» обещает быть огненным. Выделим четыре основные интриги.
1. Турнирная ситуация. Пятая команда в таблице против четвертой. ЦСКА выдал рывок в РПЛ из четырех побед, среди которых затесалась гостевая ничья с «Зенитом», и теперь до призовой тройки — лишь три очка. При этом выигрыш у «Динамо» позволит обойти бело-голубых, которые пока опережают армейцев на один балл. В первом круге и в недавней кубковой встрече красно-синие уже побеждали команду Лички. Новый успех был бы крайне важен для ЦСКА.
Для динамовцев значимость не меньшая — задачу попадания в тройку никто не отменял, проигрыш резко ухудшит шансы. Да и за два поражения армейцам хочется отомстить.
2. Противостояние ярких иностранных тренеров Марко Николича и Марцела Лички. Которое подогревается еще тем обстоятельством, что серб дважды мог оказаться в «Динамо». И болельщики бело-голубых до сих пор мысленно примеряют, как бы это могло быть, в том числе оглядываясь на работу Марко в ЦСКА.
Переговоры с Николичем у бело-голубых шли в 2022 и 2023 годах после окончания сезонов. В первом случае специалист, заявивший о себе в «Локо», мог сменить Сандро Шварца, во втором — Славишу Йокановича. Разговор оба раза шел предметный, доходило до продвинутой стадии, однако финального рукопожатия так и не случилось. В 2022-м, сразу после начала конфликта на Украине, серб не решился возвращаться в Россию, ожидая предложений из топ-5 чемпионатов. Был вариант в Италии, но он сорвался. А спустя год параллельно роскошный по финансам контракт сербу предложил «Шабаб Аль-Ахли», Марко выбрал ОАЭ. И «Динамо» возглавил как раз Личка.
При этом Николич до сих пор с большой теплотой говорит о бело-голубых. Кто знает, может, когда-то будет и третья попытка захода в «Динамо» — уже более успешная.
3. Продолжение предыдущего пункта: тактическая дуэль тренеров, у каждого из которых свои заготовки. Николич зимой внедрил в центре поля ромб с таким оптимальным сочетанием — Кисляк — Пьянич — Обляков — Файзуллаев. Пока никто из соперников так и не нашел противоядия этому новшеству: ничья в Питере и четыре победы. Получится ли взломать ромб у Лички?
Марцел при этом тоже экспериментирует, хотя и вынужденно. Тяжелая травма Тюкавина заставляет искать новую модель. Вариант с прямой заменой на другого нападающего Маухуба пока отложен в сторону из-за его нелепого удаления все с теми же армейцами на Кубок, адаптационных вопросов, а также болезни. Решение оказалось неожиданным: Карраскаль в роли ложной «девятки». Тренер Александр Григорян назвал ход уникальным, заявив, что из 100 специалистов 90 такое решение не приняли бы. При этом колумбиец частенько меняется местами с Бителло и Гладышевым, путая соперников.
4. Карраскаль в новой роли против бывшего клуба. Да, в ЦСКА уже нет Владимира Федотова, с которым у Хорхе вышло недопонимание, но все равно на армейцев должен быть особый настрой. Тем более что Карраскаль сейчас в форме, а игра ложной «девяткой» ему пока что удается. Если за весь прошлый сезон колумбиец в РПЛ не забил за «Динамо» ни одного гола, то в минувшем туре сделал дубль, и теперь в чемпионате у него стало 5 мячей. Да и с «Локомотивом» до этого Хорхе на острие был полезен, в том числе отметившись голевым пасом на пустые ворота Артуру.
Вот лишь самые выпуклые интриги перед матчем, а само братское дерби наверняка подбросит еще немало сюжетов.