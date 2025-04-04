Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирьяков: у «Зенита» явная проблема с академией — она выпускает игроков для других команд

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о работе академии «Зенита».

Источник: Чемпионат.com

«Конечно, мы за российских футболистов. Но если нет достаточного количества квалифицированных россиян, то клубы пользуются этим. “Зенит” прекрасно понимает, за счёт кого выигрывает титулы. Это палка о двух концах. Любой команде хочется побеждать и усиливаться иностранцами высокого уровня. Но в то же время топовые клубы могли бы тратить деньги на самых талантливых российских игроков. Для этого нужно, чтобы селекционная служба работала на должном уровне.

Возможно, нужно просматривать не только 17-летних, но и более молодых футболистов. У “Зенита” есть явная проблема с академией, которая даёт мало подпитки основе. Да, она выпускает футболистов, но для других команд», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.