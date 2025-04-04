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Александр Мостовой: будет фантастикой, если «Локомотив» попадёт в тройку РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что «Локомотиву» не удастся завершить текущий сезон РПЛ в тройке призёров.

Источник: Чемпионат.com

После 22 туров железнодорожники занимают шестое место, набрав 40 очков.

«Я давно говорил, что не видел “Локомотив” в тройке. Им большой респект за то, что они долгую часть держались там. Будет фантастикой, если они в конце чемпионата окажутся в тройке. У “Зенита” сейчас все здоровы, после крупной домашней победы они должны выигрывать предстоящий матч. Тем более железнодорожники после разгромного поражения от “Крыльев”. Два месяца назад мы бы говорили, что “Зениту” будет трудно с “Локомотивом”, но сейчас это однозначный фаворит. Я не пойму, если питерцы не одержат победу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.