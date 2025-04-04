«В будущем хочу играть в “Спартаке”, но сейчас нужно принимать новый вызов». Зорин — о переходе в «Ахмат»

— Особо нет. Это его дело, он принял такое решение. Вся эта ситуация с переходом происходила долго, было много непонятного и с его позицией по «Спартаку». Не скажу, что мое отношение поменялось — оно осталось нейтральным. Не видел, чтобы ребята с ним смеялись, общались. Мы футболисты, занимаемся одним делом — поздороваться перед игрой нормально. Но на поле мы все соперники.