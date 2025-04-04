«В будущем хочу играть в “Спартаке”, но сейчас нужно принимать новый вызов». Зорин — о переходе в «Ахмат»

Даниил Зорин провел сборы со «Спартаком», однако перед закрытием трансферного окна на правах аренды перешел в грозненский «Ахмат».
После встречи с красно-белыми Даниил Зорин ответил на вопросы «СЭ» о желании вернуться в «Спартак», работе с Деяном Станковичем и жизни в Грозном.
Сразу же постарался забыть, что играю против «Спартака»
— Ты сыграл против «Спартака», с которым продолжает действовать контракт. Каково это?
— Конечно, это непривычное чувство — играть против своей родной команды, видеть всех ребят, тренерский штаб, но уже по другую сторону. Однако я старался об этом не думать. Перед игрой немного пообщался с вчерашними партнерами и сразу же постарался забыть, что играю против «Спартака». Настраивался как на обычную игру.
— У «Ахмата» получилось забрать очки у «Спартака». Ташуев делает это стабильно. Уже понял, в чем его секрет?
— Можно говорить не только об отнятых у «Спартака» очках, а в целом о хорошем рестарте для «Ахмата». Мы идем без поражений. Ребята плодотворно работали на сборах, как над тактикой, так и над «физикой». Мы готовимся, тренируемся, разбираем каждого соперника отдельно. Это дает свои плоды.
— И со «Спартаком» у Ташуева все получается.
— Наверное, никакого секрета не существует. Сергей Абуезидович хорошо разбирает каждого соперника, готовится к матчам. Возможно, у команд, где он работает, всегда есть дополнительный настрой на «Спартак», ребята играют с большей мотивацией. Но, повторюсь, думаю, что никакого особого секрета нет. Просто плоды качественной подготовки к матчам.
— Учитывая ситуацию в турнирной таблице, чувствуешь, что помог соперникам «Спартака» в чемпионской гонке?
— Я провел не так много времени на поле, поэтому не так сильно повлиял на результат. У «Спартака» впереди много матчей, соперникам по таблице еще предстоит сыграть друг с другом, поэтому все могут потерять очки. Надеюсь, «Спартак» в итоге станет чемпионом. А я, в свою очередь, настраивался на игру, как на обычную встречу.
«Станкович — душевный человек»
— Еще зимой твой агент говорил, что Станкович не хочет тебя отпускать. Что изменилось с того момента? Повлиял приход Кахигао?
— Да, у нас были разговоры и с главным тренером, и со спортивным директором. В принципе это было наше совместное решение. Они объяснили, что сейчас идет борьба за чемпионство и играют более опытные ребята, которых купили за большие деньги. Но повторюсь, что это совместное решение.
— Фактически объяснили, что места в команде, которая борется за чемпионство, тебе не найдется?
— Нет, почему? Наверное, я бы выходил в Кубке и матчах с более слабыми соперниками. Место бы мне нашли, но оно было бы не в стартовом составе. Не то количество времени, которое хотелось бы иметь.
— Какими словами тебя проводил Станкович?
— Прямо перед отъездом поговорить не успели. Все решалось быстро, прямо перед закрытием трансферного окна. Ребята пожелали мне удачи в «Ахмате», а я пожелал им — в борьбе за чемпионство.
— Какие у тебя сложились отношения с Деяном?
— Он достаточно душевный человек. Много нас поддерживает, старается помогать ребятам. Сам Станкович много раз говорил, что это очень важная часть тренерской работы. Он часто подсказывает на тренировках, в играх, даже если что-то не получается, дает право на ошибку. Нет давления с его стороны.
— Есть ощущение, что Деян Станкович станет тренером «Спартака» на долгие годы?
— Команда идет в лидерах, борется за чемпионство. В очень важном матче обыграла «Зенит». Можно сказать, что пока все идет хорошо. Надеюсь, так и продолжится.
— Когда в команду приходит тренер с большим именем в футболе, как это влияет на работу?
— Ты понимаешь, что твой тренер сам работал с великими специалистами, великими игроками. Он забивал сумасшедшие голы на высоком уровне. Деян подсказывает, а мы стараемся слушать каждое слово.
— Что для тебя означает продление контракта со «Спартаком» до 2028 года? Как мы понимаем, клуб даже не захотел тебя отпускать в аренду с правом выкупа.
— «Акрон» хотел с выкупом, до этого похожая ситуация была. Наверное, ко мне есть определенное доверие. Надеюсь, что мне представится шанс проявить себя. По крайне мере я сделаю для этого все, что от меня зависит.
— Не обидно, что сейчас в «Спартаке» особо нет места для российских футболистов? Как вытеснить того же Барко из основы?
— У меня простой и скучный ответ: нужно работать. Конечно, вытеснить Барко — тяжелая задача, но разве не такие цели нужно ставить, если хочешь чего-то достичь в футболе? Не нужно смотреть на конкурентов по позиции. Моя задача — показать себя как можно лучше.
«Отношение к Соболеву нейтральное»
— Как ты сейчас смотришь матчи «Спартака»?
— Очень переживаю за ребят, за команду. Игру с «Зенитом» смотрел в Новогорске. Дико расстроился, когда забил Луис Энрике — могли закончить обидной ничьей. Но Крис (Мартинс) — молодец! Это очень важная победа в борьбе за чемпионство. А Крис выдал два сумасшедших матча — с «Акроном» и «Зенитом». Ему и Станкович всегда говорит, что нужно врываться в штрафную.
— До матча Александр Соболев много общался с игроками «Спартака». У тебя к нему не поменялось отношение после перехода?
— Особо нет. Это его дело, он принял такое решение. Вся эта ситуация с переходом происходила долго, было много непонятного и с его позицией по «Спартаку». Не скажу, что мое отношение поменялось — оно осталось нейтральным. Не видел, чтобы ребята с ним смеялись, общались. Мы футболисты, занимаемся одним делом — поздороваться перед игрой нормально. Но на поле мы все соперники.
«Грозный — отличный, спокойный город»
— Почему выбрал «Ахмат»? К тебе был большой интерес зимой.
— Еще был «Акрон». Но время шло. Я был на сборах со «Спартаком», и в какой-то момент «Акрон» купил игрока на мою позицию, вариант отпал. Однако я знал, что и руководство, и тренерский штаб «Ахмата» тоже хотят меня видеть. Так и оказался в Грозном.
— Как относишься к очередной аренде?
— Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство. Но повторюсь, что это нормально — набираться опыта в командах не из топ-5.
— Если открыть твои соцсети — там все в «Спартаке». Каково человеку, который играет за команду своей мечты, в очередной раз уезжать?
— Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта. Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас сложилась такая ситуация, и нужно принимать новые вызовы. В «Спартаке» у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты.
— У тебя есть уверенность, что после очередной аренды ты вернешься в «Спартак» и у тебя будет место игрока стартового состава или хотя бы близкого к нему?
— Надеюсь, что будет так. Все зависит от меня и того, как я проявлю себя в «Ахмате» и на летних сборах.
— Веришь, что это твоя последняя аренда? А дальше вся карьера в «Спартаке».
— Если так, то будет очень неплохо!
— Как тебе Грозный?
— Отличный город, очень спокойный. Провел в нем еще не так много времени — вернулись со сборов, потом выездные матчи. На первый взгляд все нравится, все хорошо.
— Успел уже что-то посетить в столице Чеченской Республики?
— Пока нет, было очень холодно, не выходил с базы. Вечерами с ребятами сидел, общался, налаживал контакт. Какого-то особенного досуга пока не было, но уверен, что такая возможность у меня еще будет.
Артем Бухаев, Дмитрий Барулев