«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.