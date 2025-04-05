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«Крылья Советов» в большинстве упустили победу над «Рубином» в матче РПЛ

Самарцы выигрывали почти весь матч, но пропустили гол с пенальти в концовке. При этом соперник заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Егора Тесленко.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличился Иван Сергеев (16-я минута). У гостей гол на счету Валентина Вады (88-я, с пенальти).

Сергеев забил свой 57-й мяч в составе самарского клуба, догнав по этому показателю лучшего бомбардира в истории «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

На 84-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Рубина» Егор Тесленко.

«Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 33 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 13 апреля в гостях сыграют с подмосковными «Химками», «Рубин» днем ранее примет московский «Локомотив».

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 12072 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Рашид Рахимов
Голы
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Томас Галдамес)
16′
Рубин
Валентин Вада
88′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
57′
5
Доминик Ороз
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
46′
25
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
46′
28
Игорь Дмитриев
6
Сергей Бабкин
90′
34
Лука Гагнидзе
11
Роман Ежов
35′
9
Антон Зиньковский
19
Иван Олейников
77′
20
Амар Рахманович
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
65′
84′
15
Игор Вуячич
23
Руслан Безруков
51
Илья Рожков
22
Велдин Ходжа
54′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
6
Угочукву Иву
70′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
70′
30
Валентин Вада
10
Мирлинд Даку
90′
5
Рустамжон Ашурматов
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
14
Фолы
12
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти