На матче ЦСКА — «Динамо» ожидается снежный покров до 10 см: «Футболисты будут бегать по щиколотку»

Я не завидую ни футболистам, которые будут бегать при такой погоде, ни болельщикам. Вот им бы вчера сыграть или позавчера, когда было майское тепло, солнце, плюс 16. А еще и температура завтра будет около нуля, но это днем, а в вечерний час пик она уйдет уже в минус. И, соответственно, это уже будет где-то минус один, минус три градуса. Но из-за сильного ветра северо-восточных румбов с порывами до 15 метров в секунду будет казаться, что на самом деле температура в ощущениях, это же очень важно для спортсменов, будет минус 10 мороза. То есть… хуже не придумаешь, — сказал Тишковец «СЭ».