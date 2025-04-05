«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Факел» (15 очков) ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 15-ю позицию. «Ахмат» (20), в четвертый раз подряд сыгравший вничью, занимает 13-ю строчку. В 24-м туре «Ахмат» примет «Ростов» 12 апреля, а «Факел» на следующий день в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном».