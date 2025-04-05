«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Воронежский «Факел» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 0:0.
«Факел» сыграл свой первый матч под руководством Игоря Шалимова, который был назначен на пост главного тренера воронежской команды в среду, 2 апреля. Хозяева набрали первое очко в весенней части чемпионата и прервали серию из пяти поражений подряд. Безголевая серия «Факела» продлилась и составила семь матчей.
«Факел» проводил матч при пустых трибунах из-за поведения болельщиков в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2), который прошел 8 марта. Тогда футболист петербургского клуба Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте игры за показанный средний палец в адрес трибун. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что воронежские болельщики ухали и обзывали футболистов обезьянами.
«Факел» (15 очков) ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 15-ю позицию. «Ахмат» (20), в четвертый раз подряд сыгравший вничью, занимает 13-ю строчку. В 24-м туре «Ахмат» примет «Ростов» 12 апреля, а «Факел» на следующий день в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном».