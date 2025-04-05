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«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Воронежский «Факел» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 0:0.

«Факел» сыграл свой первый матч под руководством Игоря Шалимова, который был назначен на пост главного тренера воронежской команды в среду, 2 апреля. Хозяева набрали первое очко в весенней части чемпионата и прервали серию из пяти поражений подряд. Безголевая серия «Факела» продлилась и составила семь матчей.

«Факел» проводил матч при пустых трибунах из-за поведения болельщиков в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2), который прошел 8 марта. Тогда футболист петербургского клуба Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте игры за показанный средний палец в адрес трибун. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что воронежские болельщики ухали и обзывали футболистов обезьянами.

«Факел» (15 очков) ушел с последнего места в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 15-ю позицию. «Ахмат» (20), в четвертый раз подряд сыгравший вничью, занимает 13-ю строчку. В 24-м туре «Ахмат» примет «Ростов» 12 апреля, а «Факел» на следующий день в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном».

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Сергей Ташуев
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
7
Мохамед Браими
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
10
Ильнур Альшин
66′
13
Игорь Калинин
23
Вячеслав Якимов
15′
6
Дилан Мертенс
77
Александр Ломовицкий
66′
17
Николай Гиоргобиани
19
Белайди Пуси
86′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
87′
18
Владислав Камилов
32′
77
Георгий Мелкадзе
30′
14
Амин Талаль
75′
7
Бернард Бериша
20
Максим Самородов
86′
28
Даниил Зорин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
0
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
4
15
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти