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Алеррандро оценил шансы получить вызов в сборную Бразилии благодаря игре в ЦСКА

Новобранец московского ЦСКА Алеррандро заявил о желании выступать в составе сборной Бразилии.

Источник: ПФК ЦСКА

— В прошлом году ты стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Почему не было вызова в сборную?

— Честно, у меня нет ответа на этот вопрос.

— Как ты считаешь, может ли игра в России дать такую возможность?

— А почему нет? Я перешёл в большой клуб, из которого в своё время бразильцы вызывались в национальную команду. Так что всё возможно.

Алеррандро перешёл в ЦСКА минувшей зимой из бразильского «Ред Булл Брагантино». В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в составе «Витории», за которую выступал на правах аренды. Таким образом, Алеррандро стал одним из двух лучших бомбардиров бразильской Серии А вместе с бывшим форвардом «Зенита» Юри Алберто.