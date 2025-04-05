Семак заявил, что не чувствует дополнительного давления в связи со столетием «Зенита»

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» не испытывают дополнительного давления от руководства команды и болельщиков в связи со столетием клуба. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В 2025 году «Зенит» отмечает столетие клуба. Официальной датой создания футбольной команды считается 25 мая 1925 года.
«Давление есть всегда на команды, от которых ожидают высоких результатов. Мы делаем то, что в наших силах. Дополнительного давления [от руководства клуба и болельщиков] никакого нет. Или же оно есть всегда, поэтому не ощущается», — сказал Семак.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре петербургский клуб примет лидера чемпионата «Краснодар» 13 апреля.