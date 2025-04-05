Семак заявил, что не чувствует дополнительного давления в связи со столетием «Зенита»

«Давление есть всегда на команды, от которых ожидают высоких результатов. Мы делаем то, что в наших силах. Дополнительного давления [от руководства клуба и болельщиков] никакого нет. Или же оно есть всегда, поэтому не ощущается», — сказал Семак.