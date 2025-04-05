«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой

Тем удивительнее, что игру в Краснодаре агрессивнее начал «Акрон». Команда Заура Тедеева смело включилась в прессинг и уже на второй минуте едва не открыла счёт после углового. Дзюба выиграл воздух — пробил головой рядом со штангой. Между тем «быки» — любимые клиенты лучшего бомбардира в истории российского футбола. Артём наколотил 15 голов за карьеру в ворота «Краснодара». Больше, чем любому другому сопернику. К слову, на втором месте в личном рейтинге Дзюбы находится московское «Динамо» (14). Стандарты тольяттинцев и после этого создавали напряжение у ворот Агкацева.