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«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой

Команда Мусаева победила «Акрон» и увеличила отрыв от действующего чемпиона.

Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар» сделал ещё один шаг к чемпионству! Победив дома «Акрон», лидер РПЛ оторвался на пять очков от «Зенита». В следующем туре команды Мурада Мусаева и Сергея Семака сыграют в Санкт-Петербурге.

У «Краснодара» вернулись в основу главные силы. Кордоба — спустя тур, отбыв дисквалификацию. Сперцян — впервые с 19-го тура, когда атакующий полузащитник получил травму. Всё это обнадёживало болельщиков «быков» вкупе с новостями из Москвы, где «Зенит» за несколько минут до начала краснодарского матча потерял очки в битве с «Локомотивом».

Тем удивительнее, что игру в Краснодаре агрессивнее начал «Акрон». Команда Заура Тедеева смело включилась в прессинг и уже на второй минуте едва не открыла счёт после углового. Дзюба выиграл воздух — пробил головой рядом со штангой. Между тем «быки» — любимые клиенты лучшего бомбардира в истории российского футбола. Артём наколотил 15 голов за карьеру в ворота «Краснодара». Больше, чем любому другому сопернику. К слову, на втором месте в личном рейтинге Дзюбы находится московское «Динамо» (14). Стандарты тольяттинцев и после этого создавали напряжение у ворот Агкацева.

Потом «Краснодар», конечно, завладел преимуществом, контролировал мяч более 70% времени. Однако с созданием голевых моментов у команды Мусаева не клеилось. «Акрон» за счёт хороших действий в глубокой позиционной обороне гасил скорость «быков». Когда «Краснодар» пытался играть быстрее, просто спешил. Хотя в дебюте встречи чувствовалось, что очень волнуется молодой правый защитник тольяттинцев Бардыбахин, впервые попавший в стартовый состав в РПЛ. Сначала Эшковал, исправляя его ошибку, присел на жёлтую карточку, а потом Вячеслав опасно обрезал. Но мало-помалу Бардыбахин освоился, успокоился.

С Кордобой «Акрон» в целом справлялся. До 45-й минуты центрфорвард «Краснодара» только однажды встретился с мячом в штрафной Волкова. Но перед перерывом вдруг забил — очень красивый гол! Открылся под кросс из глубины, нырнул и в прыжке пробил головой. К сожалению для Джона и успевших отпраздновать его успех трибун, колумбиец перед ударом чуть-чуть залез в офсайд. Взятие ворот отменили. Статистика попаданий в створ в первом тайме поражала своим минимализмом — 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме «Акрон» опять попытался повыше встречать «Краснодар», однако завершилось всё тем, что тольяттинцы пропустили быстрый гол. Команда Мусаева напомнила, что тоже сильна на стандартах — входит в топ-3 РПЛ по голам после них наряду с московским «Динамо» и ЦСКА. Оласа положил мяч в нужную точку возле вратарской прямо на голову Кайо. Бразильский центральный защитник отклеился от Бардыбахина и ещё двоих футболистов «Акрона». Точно пробил.

Для «Акрона» это был очень тяжёлый отрезок матча. «Краснодар» на кураже продолжал лететь вперёд и создавать голевые моменты. Два-три раза хозяева простили гостей. Дзюба впереди чувствовал себя одиноким, словно его бросили и забыли на каком-нибудь острове, с трудом цеплялся за мяч без поддержки. Кайо и с экс-капитаном сборной России справлялся.

Тедеев должен был внести какие-то коррективы, чтобы «Акрон» спасся. Тренер поменял всю группу поддержки Дзюбы, тем не менее это не усилило атаку тольяттинцев. «Краснодар» контролировал игру. Черников круто зарядил издали — в перекладину! Темп упал, но и на таких скоростях гости проигрывали эпизоды хозяевам.

Концовка получилась на редкость спокойной для матча, в котором счёт 1:0 сохранялся до последних минут. «Акрон» так и не нанёс ни одного удара в створ — уступил по этому показателю 0:3 (общее количество ударов — 12:5 в пользу «быков»). «Краснодар» побеждает по-чемпионски, даже не громя соперника.

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар, 25669 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Заур Тедеев
Голы
Краснодар
Фернанду да Силва Кайо
50′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
70′
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
81′
98
Сергей Петров
10
Эдуард Сперцян
75′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
59′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Акрон
1
Сергей Волков
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
5′
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
24
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
64′
86′
97
Сергей Грибов
80
Вячеслав Бардыбахин
56′
59′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
70′
20
Артур Галоян
35
Ифет Джаковац
59′
15
Стефан Лончар
65
Владимир Москвичев
70′
25
Шерзод Эсанов
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
9
Фолы
13
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти