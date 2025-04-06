Семак назвал причины потери очков «Зенита» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

«К сожалению, не получилось победить. Я думаю, для нас и для “Локомотива” важно было набирать сегодня очки для того, чтобы сохранить шансы и продолжать борьбу за самые высокие места. Но, к сожалению, не получилось. По игре нам немного не хватало качества и движения в завершающей фазе. Естественно, нам нужно было терпеть, ждать моменты, которые у нас возникали — хоть их было и немного — и не ошибаться в обороне. К большому нашему сожалению, второй тайм проводили до пропущенного мяча с большим преимуществом. Но ошибка повлияла и на ход матча, и на результат. Думаю, хорошо, что отыгрались, проявили характер. Но хотелось бы, конечно, сегодня другой результат получить. Но что есть, то есть. Будем работать и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.