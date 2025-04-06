Генич отреагировал на обращение Дугласа Сантоса к судейскому комитету РФС

«В очередной раз приходится констатировать, что футболисты, да и порой и тренеры, совершенно не разбираются в протоколе VAR. Не знаю, остаётся ещё или нет практика, когда на сборах к клубам приезжали инструктора от РФС и всё разжёвывали и объясняли по работе VAR.



Если забивается гол, то его всегда просматривают! Всегда! И если главный арбитр не свистит фол, то арбитры в видеокомнате вправе оценить этот момент, как явную или очевидную ошибку, и уже тогда пригласить к монитору! Если они этой ошибки не видят, то и к монитору не приглашают. Если три (!) арбитра (а двое ещё и с видеоповторами) одинаково оценивают момент, то и оставляют решение главного!!! Не понимаю до сих пор, почему футболисты и тренеры возмущаются», — написал Генич в своём телеграм-канале.