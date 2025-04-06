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Генич отреагировал на обращение Дугласа Сантоса к судейскому комитету РФС

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался в ответ на комментарий защитника Зенита Дугласа Сантоса после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с Локомотивом (1:1).

Источник: Чемпионат.com

Напомним, защитник остался недоволен решениями арбитров во время игры и призвал судейский комитет РФС отреагировать на спорные эпизоды.

«В очередной раз приходится констатировать, что футболисты, да и порой и тренеры, совершенно не разбираются в протоколе VAR. Не знаю, остаётся ещё или нет практика, когда на сборах к клубам приезжали инструктора от РФС и всё разжёвывали и объясняли по работе VAR.

Если забивается гол, то его всегда просматривают! Всегда! И если главный арбитр не свистит фол, то арбитры в видеокомнате вправе оценить этот момент, как явную или очевидную ошибку, и уже тогда пригласить к монитору! Если они этой ошибки не видят, то и к монитору не приглашают. Если три (!) арбитра (а двое ещё и с видеоповторами) одинаково оценивают момент, то и оставляют решение главного!!! Не понимаю до сих пор, почему футболисты и тренеры возмущаются», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 20941 зритель
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
62′
Зенит
Александр Соболев
85′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
32′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
90+2′
83
Алексей Батраков
90
Данила Годяев
85
Евгений Морозов
49′
3
Лукас Фассон
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
30
Матео Кассьерра
70
Огнен Мимович
46′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
81′
90+3′
32
Лусиано Гонду
70′
67
Максим Глушенков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
18
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти