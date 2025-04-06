Неужели «Динамо» лучше без Тюкавина?

«“Динамо” в этом году строило команду на чемпионство. Это было видно по зимним трансферам. Все знали, что у них всё нормально в атаке, потом они купили Глебова и Касереса. Им не нужен момент, они забивают из полумомента. Если они находятся близко к штрафной — всё, ты идёшь к центру поля. И без Тюкавина у них большой потенциал и один из сильнейших составов в лиге. Есть Бителло, другие. С ними неприятно играть. И нам будет очень непросто им противостоять».