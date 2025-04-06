В клубе Дзюбы случилась эпидемия

«Ещё с игры с “Ростовом” нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых», — заявил Тедеев.