В клубе Дзюбы случилась эпидемия

По его словам, перед игрой несколько человек подхватили вирус.
«Ещё с игры с “Ростовом” нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых», — заявил Тедеев.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарской команды, единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.
«Акрон» в турнирной таблице чемпионата России идет на девятом месте, набрав 25 баллов.