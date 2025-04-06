«Выделю только Глушенкова и Соболева. Вендел уже не тот, Энрике не готов». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

Я никак не могу до конца понять Луиса Энрике. Почему он не проходит по флангу, почему не рискует, не добегает до лицевой? Ну не получится, ну и что? Ты пробуй! Педро и Мостовой — такие же. Все время в центр смещаются… Так иди до конца! Оттуда простреливай или навешивай. Бери игру на себя. Пытайся! Вы же видели, как все исполнил четко Глушенков.