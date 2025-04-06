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«Выделю только Глушенкова и Соболева. Вендел уже не тот, Энрике не готов». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов о матче Локомотив Зенит (1:1).

Источник: Спорт-Экспресс

— Cправедлив ли результат? Счет на табло. «Локомотив» наказал «Зенит» за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей.

Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава… Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается.

Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо — не то…

Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те. Вот такая вот история…

Знаете, какая-то небрежность сквозит в действиях игроков «Зенита». Ну что сегодня делал Эракович? Фолы, ошибки. Очень грубая игра. Ему недодают карточки в каждом матче!

Глушенков здорово вошел в игру, сделал этот гол. Почему его раньше не выпустили? Ну и Соболев — молодец. Оказался в нужном месте в нужное время. Спас команду от поражения.

Луис Энрике не может занести себе в актив этот матч. Почему? Сил нет, просто не готов. Не прошел полностью подготовку с командой.

В итоге не видим у «Зенита» системной, качественной игры. Вроде бы с «Рубином» многое получилось. Показалось, что что-то нащупали, что-то нашли. Но нет… Все оказалось эпизодически.

«Локо», конечно, грамотнее «Рубина» сыграл в обороне, плотнее. У Галактионова более мастеровитые ребята. Можно похвалить хозяев. Они здорово защищались, использовали свой момент. Отстояли! И дождались ошибки гостей.

Я уже пожурил за тот эпизод Вендела. Но и к Латышонку есть вопросы. Зачем же он отдавал по центру? Рискованно! Не рекомендуется вратарю в таких ситуациях так действовать. И получилось, что далековато бросил… Брось во фланг, и все!

Потерял «Зенит» собранность. Нет должной концентрации внимания. Педро удалили. А ведь и Эракович мог доиграться до красной… Не совершил ли он однажды фол последней надежды? Он же правша. А пытался сыграть левой, в сторону своих ворот… К сожалению, таков его уровень.

Прорвет ли теперь Соболева? Забил, что тут еще сказать. У него есть свои недостатки, но забивать-то он умеет. В «Спартаке» были хорошие отрезки. Все зависит от партнеров.

Три лучших игрока питерцев в этой встрече? Глушенков, Соболев. И… Да нет, только их двоих и выделю. Дуглас? Он может играть лучше. Так что отмечу вышедших на замену.

Я никак не могу до конца понять Луиса Энрике. Почему он не проходит по флангу, почему не рискует, не добегает до лицевой? Ну не получится, ну и что? Ты пробуй! Педро и Мостовой — такие же. Все время в центр смещаются… Так иди до конца! Оттуда простреливай или навешивай. Бери игру на себя. Пытайся! Вы же видели, как все исполнил четко Глушенков.

И Луис Энрике, и Педро, и Мостовой сегодня сыграли неправильно. Повторюсь, Энрике пока не готов физически. Ему еще набирать и набирать. Да, техничен, но… Почему его так долго держали на поле?

Весной, пожалуй, «Зенит» провел только один сильный матч — с «Рубином». Мне повезло, я его еще и комментировал. (Улыбается.).

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 20941 зритель
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
62′
Зенит
Александр Соболев
85′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
32′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
90+2′
83
Алексей Батраков
90
Данила Годяев
85
Евгений Морозов
49′
3
Лукас Фассон
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
30
Матео Кассьерра
70
Огнен Мимович
46′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
81′
90+3′
32
Лусиано Гонду
70′
67
Максим Глушенков
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
18
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти