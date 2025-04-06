«Динамо» Махачкала — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.