Сёмин: два года жду не дождусь звонка Нагорных из «Локомотива»

Ранее глава совета директоров московского клуба Юрий Нагорных в беседе с «РБ Спорт» выразил сожаление, что Сёмин не посещает матчи «Локомотива», а также пригласил экс-тренера железнодорожников на их игры.
«Почему я не посещаю матчи “Локомотива”? Спросите у Нагорных об этом. Два года жду его звонка, никак не дождусь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 23 туров нынешнего сезона чемпионата России железнодорожники набрали 41 очко и занимают пятое место.