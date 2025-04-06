«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.