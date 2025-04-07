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КДК РФС рассмотрит нецензурные выражения вратаря «Пари НН» Медведева в адрес судей

Футболист после игры с «Оренбургом» также ударил по двери в подтрибунном помещении.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит нецензурные выражения вратаря «Пари Нижний Новгород» Никиты Медведева в адрес арбитров по итогам матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

4 апреля «Пари НН» дома уступил «Оренбургу» со счетом 1:2.

«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение вратаря “Пари НН” Никиты Медведева после матча с “Оренбургом” — он ударил по металлической двери. Также его нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Футболист приглашен на заседание, которое пройдет в четверг», — сказал Григорьянц.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 23 матчах. В следующем туре нижегородская команда 12 апреля на своем поле сыграет с московским «Динамо».