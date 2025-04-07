КДК РФС рассмотрит нецензурные выражения вратаря «Пари НН» Медведева в адрес судей

«КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение вратаря “Пари НН” Никиты Медведева после матча с “Оренбургом” — он ударил по металлической двери. Также его нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Футболист приглашен на заседание, которое пройдет в четверг», — сказал Григорьянц.