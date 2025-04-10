Игорь Акинфеев анонсировал открытие вратарской академии имени себя и Вячеслава Чанова

Уже в конце 2025 года в городе Реутов появится новый многофункциональный комплекс с трибунами на 1000 мест и современное футбольное поле. Очень рад, что наша с Вячеславом Викторовичем академия обретает свой дом!" — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.