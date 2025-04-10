Николай Комличенко: «Спартак» — претендент на чемпионство

— Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет. Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.