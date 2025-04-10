Генич: в марте ЦСКА — лучшая команда, а, соответственно, Николич — лучший тренер

«Его команда сейчас идёт без поражений. Прекрасно вошли в весну, изменили схему, функционал игроков. Мы видим, насколько ЦСКА сбалансирован, насколько круто прогрессируют молодые игроки, в частности Кисляк — это, безусловно, работа тренера. И даже в отсутствие кого-то из-за дисквалификации или болезни ЦСКА не теряет стройность игры, и команда управляема. Для меня в марте ЦСКА — лучшая команда, а, соответственно, Николич — лучший тренер», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.