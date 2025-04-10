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Матч «Зенит» — «Краснодар» обслужит Павел Кукуян

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Источник: Чемпионат.com

11 апреля, пятница.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

12 апреля, суббота.

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

13 апреля, воскресенье.

«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.