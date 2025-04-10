Семак рассказал о последствиях ухода Клаудиньо из «Зенита»

«Не хватает неожиданных, внезапных передач, какие делал Клаудиньо? Вы правы абсолютно. Креативные игроки играют важную роль для любой команды. Уберите одного-двух игроков “Краснодара” или “Спартака”, и, естественно, это будут потери для команды. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока, исходя из тех ресурсов, которые есть. Конечно, креативный игрок, который помогает, создает, умеет отдать, имеет возможность принимать нестандартные решения, важен для любой команды. Поэтому сейчас нам нужно перестраиваться, что мы и делаем.



Прежде всего не хватает стабильности в атакующей группе: игру сыграют хорошо, потом — хуже. В результате важную роль играют те ошибки, к сожалению, которые мы в этом сезоне допускаем больше обычного. Эти потери очков, поражения во многом связаны, в большинстве матчей, с нашими грубыми ошибками. Нужно работать над этим, исправлять, что мы и делаем», — приводит слова Семака РИА Новости.