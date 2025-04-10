«Это игра, в которой особенно нужно победить». Семак — о матче с «Краснодаром»

«Всегда нужно стараться выигрывать. Эта игра, в которой особенно нужно выигрывать. Конечно, мы это понимаем, но также мы понимаем, что должны делать то, что мы можем, что в наших силах. Должны настраиваться, работать и надеяться на то, что мы сможем добиться хорошего результата.



Все в строю, все готовятся в своем режиме. Травмированные наши потихоньку возвращаются — Васильев и Волков фрагментарно работают. Васильев в большей части тренировочных упражнений принимает участие. Поэтому недалек тот час… Думаю, Васильев на следующей неделе, возможно, будет готов. А что касается Волкова, посмотрим, насколько хорошо он будет себя чувствовать. У остальных все хорошо.



Я не думаю, что у нас идет поиск новой схемы. Меняются игроки, которые у нас есть. Кому-то не хватает стабильности. Ждем от “Зенита” игры. Два последних матча мы владели мячом, много владели. В каком-то матче, как с “Рубином”, хорошо получалось создавать. С “Локомотивом” при том же владении не хватало остроты, не хватало качества завершающей стадии, последней передачи. И, конечно, не нужно ошибаться. Что касается обороны, по сути, здесь мы играем нормально во всех матчах. Что касается атаки, не хватает нам стабильности, забитых мячей, правильных действий в завершении. Над этим будем работать», — сказал Семак на пресс-конференции.