«Гора с плеч для него». Семак — о голе Соболева

— Вопрос по поводу Александра Соболева. Он забил в матче с «Локомотивом» важный гол. Как думаете, насколько это придаст ему мотивации в последних матчах, в частности с «Краснодаром»?
— Я думаю, что придаст, безусловно, гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала. Забил важный мяч, я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче.
— Сергей Богданович, Латышонок не очень уверенно сыграл против «Спартака» и «Локомотива». Не планируете ли вы провести ротацию и поставить Адамова на ворота?
— У нас есть еще время для того, чтобы принимать решения. У нас есть три вратаря, которые тренируются. И кто будет играть, мы посмотрим, насколько и как будут все смотреться в этом тренировочном цикле. Шансы есть у всех, безусловно. А мы уже будем принимать решение. Что касается Жени, ну, конечно, это не какие-то там грубые ошибки. Конечно, помарки безусловно есть, но каких-то грубых ошибок с его стороны в этих матчах не было. Конечно, хотелось бы нам, чтобы вратарь выручал в тех моментах, которые важны для команды. Но ошибаются все. Просто вратарская позиция — это та позиция, на которой эти ошибки видны больше всего и бросаются в глаза.
В 23-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а Соболев спас команду от поражения на 85-й минуте.