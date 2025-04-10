«Гора с плеч для него». Семак — о голе Соболева

— У нас есть еще время для того, чтобы принимать решения. У нас есть три вратаря, которые тренируются. И кто будет играть, мы посмотрим, насколько и как будут все смотреться в этом тренировочном цикле. Шансы есть у всех, безусловно. А мы уже будем принимать решение. Что касается Жени, ну, конечно, это не какие-то там грубые ошибки. Конечно, помарки безусловно есть, но каких-то грубых ошибок с его стороны в этих матчах не было. Конечно, хотелось бы нам, чтобы вратарь выручал в тех моментах, которые важны для команды. Но ошибаются все. Просто вратарская позиция — это та позиция, на которой эти ошибки видны больше всего и бросаются в глаза.