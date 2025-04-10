Россиянин — в топ-4 лучших вратарей мира! Цифры Агкацева из «Краснодара» впечатляют

Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки. Это произошло за счёт опыта. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много — о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон. Страшно ли? У меня вообще страха не бывает. Не было ни одного матча, перед которым меня бы трясло. Есть предвкушение и волнение, да.