ЦСКА подпирает «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» в шаге от комфортного отрыва. 24-й тур РПЛ — один из ключевых в чемпионской гонке

ЦСКА весной впечатляет — ничья и четыре победы подряд в последних пяти встречах. Особенно важным оказался успех против «Динамо», который мало того что позволил обойти бело-голубых в таблице, так еще и подкинул команду Марко Николича в список одних из главных претендентов если не на чемпионство, то уж точно на попадание в тройку. Отставание от «Зенита» и «Спартака» — всего три пункта, и, учитывая стабильность в наборе очков, можно строить самые благоприятные прогнозы. А вдруг удастся заскочить на второе место? Вот будет фокус, ведь траты на новичков по сравнению с другими лидерами у красно-синих копеечные.