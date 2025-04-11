ЦСКА подпирает «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» в шаге от комфортного отрыва. 24-й тур РПЛ — один из ключевых в чемпионской гонке

Позолоченный матч
В золотых матчах разыгрывается судьба чемпионства. Эта же встреча будет скорее позолоченной, ведь у проигравшего еще будет время что-то исправить. Впрочем, одно можно сказать точно: эта битва станет одной из определяющих в судьбе титула. Победа позволит «Краснодару» оторваться от «Зенита» аж на восемь очков — считай, вытолкнуть его из гонки. Право на ошибку у «быков» есть, но статус возможного успеха нельзя переоценить — успех на «Газпром Арене» даст понять всем, что «Краснодар» целиком и полностью заслужил первый трофей РПЛ в своей истории. Останется лишь посмотреть, навяжет ли конкуренцию «Спартак».
Но это мы забегаем слишком далеко вперед: «Зенит» принимает конкурента дома и, даже не показывая лучшую игру, способен больно жалить, что продемонстрировал в предыдущем туре против «Локомотива». Соболев прервал сухую серию, Глушенков набрал форму, Вендел остается одним из лучших центрхавов РПЛ. В общем, можно с уверенностью говорить, что нас ждет поединок равных, в котором возможны все три исхода.
Вопрос в том, понесется ли «Зенит» вперед. «Краснодар» любит контролировать мяч при любых условиях, и интересно посмотреть, станут ли сине-бело-голубые навязывать жесткую борьбу за инициативу или постараются сыграть на слабостях обороны «быков» на свободном пространстве.
Много разговоров о том, что встречу будет обслуживать уроженец Краснодарского края Павел Кукуян. Но давайте прислушаемся к Сергею Семаку, который говорит, что главное — качество работы рефери. Хочется верить, что по итогам такого статусного матча, одного из важнейших в сезоне, мы станем обсуждать именно футбол.
Гарсия или Угальде?
Вне всяких сомнений, в чемпионской гонке «Спартак» мог бы идти стабильнее. Пока же резкие удары по педали газа чередуются с внезапным торможением — то поражение от «Рубина», то победа над «Зенитом», то нулевая ничья с «Ахматом», то голевая феерия в Ростове-на-Дону. Но вряд ли этому стоит придавать большое значение в преддверии матча с махачкалинским «Динамо».
Клуб с 10-го места — не подарок, но все же Хасанби Биджиев руководит как будто разными командами в домашних и выездных матчах. На родной арене динамовцы набрали в два раза больше очков, чем в гостях. Так что в Москве точно будет очень сложно зацепить хотя бы ничью. По крайней мере об этом говорит статистика.
«Спартаку» же важно начать стабильно набирать очки от игры к игре — иначе высок шанс вылететь из списка претендентов на золото уже в ближайшие пару недель. А тут еще такой подарок — главные конкуренты, «Зенит» и «Краснодар», встречаются между собой, так что победа Деяну Станковичу просто необходима.
Особенно интересно посмотреть, как серб сформирует линию атаки. На матч с «Ростовом» в основе вышел Ливай Гарсия, а Манфред Угальде остался на скамейке. Дорогой новичок из Тринидада и Тобаго пока не совершал в РПЛ результативных действий, но в целом смотрится неплохо — видно качество. Место в центре атаки одно, хотя Станкович против «Ахмата» уже пытался уместить обоих форвардов на поле одновременно. Вышло спорно. Будет ли ротация в этот раз? Кажется, что встреча с махачкалинцами — отличная возможность обкатать новые идеи и наиграть связи. Главное — не допустить недооценки соперника. На эти грабли «Спартак» наступал уже не раз.
Сильнее красно-белых и Питера?
ЦСКА весной впечатляет — ничья и четыре победы подряд в последних пяти встречах. Особенно важным оказался успех против «Динамо», который мало того что позволил обойти бело-голубых в таблице, так еще и подкинул команду Марко Николича в список одних из главных претендентов если не на чемпионство, то уж точно на попадание в тройку. Отставание от «Зенита» и «Спартака» — всего три пункта, и, учитывая стабильность в наборе очков, можно строить самые благоприятные прогнозы. А вдруг удастся заскочить на второе место? Вот будет фокус, ведь траты на новичков по сравнению с другими лидерами у красно-синих копеечные.
Матч 24-го тура с «Оренбургом» — отличная возможность продлить победную серию в РПЛ до пяти встреч (а с учетом Кубка — до шести). Да, сопернику терять особо нечего — идет на последнем месте в таблице, отставание от зоны стыков составляет пять очков. Но есть и более-менее положительная динамика — в трех последних матчах оренбуржцы одержали две победы, и сейчас сохранение прописки в элите из мечты трансформировалось в конкретную цель. Что это, временная вспышка или объективный прогресс?
Тут же, будем откровенны, особой интриги ждать не стоит. «Оренбург» может превзойти плюс-минус равного соперника, но в матчах с топами зачастую предстает в роли мальчика для битья. К тому же с ЦСКА у него статистика удручающая — ни одной победы в девяти последних матчах, плюс красно-синие не знают поражений на выезде 11 раз подряд. У армейцев надежная оборона, качественный контроль центра поля и подвижная атака. А главное — появившаяся уверенность в себе. Пока непонятно, что аутсайдер может этому противопоставить.
Надежда вернуть уверенность
«Пари НН» — «Динамо» — матч двух команд, у болельщиков которых в последний месяц слишком много поводов для грусти. Волжане проиграли четыре встречи подряд и сползают в зону прямого вылета. Пока отрыв от «Факела» — четыре очка, но такими темпами ситуация может стать критической. А ведь «Пари» в оставшихся семи турах играть с четырьмя грандами — «Динамо», «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА.
И ладно бы дело было только в графике — команда Виктора Гончаренко смотрится совсем угрюмо в атаке. В последних четырех турах поразила ворота лишь однажды, да и в целом по числу забитых мячей это худший коллектив лиги после «Факела». Конечно, у «Динамо» уже хронические проблемы с обороной, что способно стать шансом для андердога. Но для этого нужно иметь быстрые ноги в передней линии, а с этим у «Пари НН» давние проблемы. Фактор домашнего матча тоже вряд ли повлияет на расклады — в Нижнем Новгороде хозяева выступают слабо (восемь поражений и одна победа в последних 11 встречах).
Москвичи сейчас, конечно, тоже не в лучшем настроении. Поражение от ЦСКА оставило разве что математические шансы на чемпионство — ликвидировать «минус 10» от «Краснодара» не представляется возможным. Потеря Тюкавина не стала катастрофой — бело-голубые продолжают стабильно много забивать. Но вот оборона… Это форменный кошмар. За сезон Марцел Личка так и не сбалансировал проблемную линию, и кажется, что это главная причина того, почему «Динамо» не борется за золото — и не факт, что финиширует даже в первой пятерке. Победа над «Пари НН» может как вернуть уверенность в собственных силах, так и окончательно обвалить моральный дух бело-голубых.
Прогнозы бесполезны
«Локо» — главный конкурент «Динамо» в борьбе за пятую строчку. Загадывать что-то в этой борьбе абсолютно бессмысленно, так как оба клуба регулярно теряют очки, а диапазон эмоций от их футбола варьируется от восторгов до как минимум недоумения.
За примером далеко ходить не надо — железнодорожники здорово смотрелись в предыдущем туре в матче с «Зенитом» и чуть не добыли победу, а неделей ранее нахватали пять мячей от «Крыльев Советов». Такой вот разброс, как тут делать выводы?
Матч с «Рубином» — отличный шанс доказать, что фиаско в Самаре было лишь стечением обстоятельств. Против казанцев красно-зеленые в целом смотрятся уверенно — серия без поражений достигла уже 17 игр. Но и «Рубин» по весне неплох. Картину омрачают 0:4 от «Зенита», но там случилось удаление Грицаенко. Правда, концовка сезона для команды Рашида Рахимова скорее формальность — можно разве что побороться с «Ростовом» за седьмую строчку. Вдохновляет ли такое? Как будто не очень.
Так что для «Рубина» заключительный отрезок — что-то вроде полигона перед следующей кампанией, и игра без особого давления должна раскрепостить футболистов. А значит, «Локомотива» бояться точно не стоит.
Марк Бессонов