От «Зенита» до «Зенита». Вера Галицкого в Мусаева должна привести «Краснодар» к долгожданному титулу

И все это — в почти юном по тренерским меркам возрасте. Когда Мусаев уходил из южного клуба, ему было всего 37 лет! Так что чувство некоторой недосказанности присутствовало, а сейчас его нет. Что до паузы в отношениях — то она пошла на пользу всем. Клуб впервые со времен Славолюба Муслина попробовал иностранного тренера, хотя опыт с Даниэлем Фарке и имевшимся на тот момент подбором исполнителей получился бы более интересным и показательным. А пройдя через тяжелейший с кадровой точки зрения этап под началом Александра Сторожука, «Краснодар» научился жить в новых условиях.