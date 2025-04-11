От «Зенита» до «Зенита». Вера Галицкого в Мусаева должна привести «Краснодар» к долгожданному титулу

13 июля 2024 года. «Зенит» забирает у «Краснодара» Суперкубок России и, как тогда казалось, делает заявку на триумфальный сезон к 100-летию клуба. Мощно начавший карьеру в невской команде Глушенков оформляет дубль, а «быки», пропустив три гола уже по итогам первого тайма, получают увесистую порцию критики (2:4). Набор аргументов — стандартный. О стиле, который для Сергея Галицкого якобы важнее трофеев. О неспособности их завоевывать и отсутствии инстинкта победителя.
Только ленивый не вспомнил о спорном увольнении Владимира Ивича, упущенном чемпионском титуле и неоднозначном решении вернуть на пост главного тренера Мурада Мусаева. Фразы о том, что тренер — тупик для клуба, звучали тогда не раз. Время спустя вспоминается совсем о другом тупике. Том, о котором сам Мурад Олегович рассказывал после своей отставки. Галицкий был против его ухода, только тот коллектив четырехлетней давности постарел и себя изжил, и тренер принял непростое решение.
Хотя на эмоциях от непривычно частых для «быков» поражений со стороны действительно могло показаться, что Мусаев уже ничего не может дать команде и многолетний (если считать работу в системе клуба) союз распался окончательно. Но все равно та история как-то не ассоциировалась с чашкой, которую больше не склеить. Слишком многое связывало Мусаева с «Краснодаром», и сколько всего было сделано! Две бронзовые медали. Отличная кампания в Лиге Европы, где секунды отделили от выхода в четвертьфинал. Наконец, исторический выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
И все это — в почти юном по тренерским меркам возрасте. Когда Мусаев уходил из южного клуба, ему было всего 37 лет! Так что чувство некоторой недосказанности присутствовало, а сейчас его нет. Что до паузы в отношениях — то она пошла на пользу всем. Клуб впервые со времен Славолюба Муслина попробовал иностранного тренера, хотя опыт с Даниэлем Фарке и имевшимся на тот момент подбором исполнителей получился бы более интересным и показательным. А пройдя через тяжелейший с кадровой точки зрения этап под началом Александра Сторожука, «Краснодар» научился жить в новых условиях.
Мусаеву же смена обстановки дала новый профессиональный опыт. Это нельзя назвать выходом из зоны комфорта, которой по определению не может быть в амбициозном клубе с требовательным владельцем. Зато Мурад Олегович поработал в совершенно иных условиях. Другой футбол, незнакомые футболисты, непривычная среда и новый чемпионат. Это виделось испытанием и профессиональным тестом, которые тренер с честью прошел. Приняв «Сабах» на последнем месте — финишировал пятым, а полноценный сезон завершил историческим для азербайджанского клуба серебром и первым выходом в еврокубки.
В «Краснодар», где первое время пришлось мучительно долго искать золотую середину между фирменным стилем «быков» и наследием Ивича, вернулся уже другой Мусаев. Специалист с новым опытом и тактическими идеями, который, как рассказывали хорошо знакомые с ним футболисты, изменился в плане общения с игроками и требований к команде. Например, он призывал к большей агрессии в игре с первых же минут. Это, впрочем, общие слова, а лучше всего о нынешнем «Краснодаре» говорят результаты (четыре победы подряд с суммарным счетом 10−0). И появившееся умение выигрывать на заказ, даже если на поле нет таких системообразующих фигур, как Сперцян и Кордоба.
Этот «Краснодар» выглядит заточенным на достижение результата и может быть разным. Изящно комбинирующим, накрывающим соперника сумасшедшим прессингом и прагматично играющим по счету. А упущенный прошлой весной чемпионский титул — это тоже опыт. И — как бы кощунственно по отношению к «быкам» это ни звучало — даже хорошо, что прошлая гонка за титулом была проиграна. В противном случае термин «багаж Ивича» приклеился бы к Мусаеву на всю жизнь.
Если же сейчас все получится — это будет уже чистая победа. Как клуба и давно заслужившего трофей Галицкого, так и персонально тренера. И многое (если не все) решится для «быков» в Санкт-Петербурге. Там, где семь лет назад (7 апреля 2018 года) Мусаев впервые вывел «Краснодар» на матч РПЛ и сенсационно обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Если он победит на берегах Невы в воскресенье — это уже никого не удивит, и при текущем пятиочковом отрыве от действующего чемпиона возможный успех может стать решающим шагом к большой краснодарской мечте.
Андрей Кузичев