Игрок «Крыльев Советов» получил оригинальный подарок за лучший гол месяца

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ставший автором гола месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам марта, получил в подарок вареных раков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Лучшим был признан первый из двух мячей Сергеева в ворота московского «Локомотива» (5:1) в 22-м туре, который был забит ударом «ножницами» после навесной передачи с фланга. Он победил в голосовании болельщиков, а также разделил первое место с голом игрока петербургского «Зенита» Луиса Энрике у экспертов РПЛ. У комментаторов больше голосов набрала комбинация московского «Динамо», которую завершил Артур Гомес.
«Иван Сергеев перед началом тренировки получил традиционный волжский подарок. Нападающий стал автором лучшего гола марта в РПЛ. В честь этого клуб подарил ему вареных волжских раков. Желаем приятного аппетита и как можно больше красивых голов за “Крылья”, — говорится в заявлении.
Сергеев в сентябре вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита». После перехода он забил шесть мячей в 18 матчах.