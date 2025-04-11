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Игрок «Крыльев Советов» получил оригинальный подарок за лучший гол месяца

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев получил в подарок вареных раков за лучший гол.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ставший автором гола месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам марта, получил в подарок вареных раков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Лучшим был признан первый из двух мячей Сергеева в ворота московского «Локомотива» (5:1) в 22-м туре, который был забит ударом «ножницами» после навесной передачи с фланга. Он победил в голосовании болельщиков, а также разделил первое место с голом игрока петербургского «Зенита» Луиса Энрике у экспертов РПЛ. У комментаторов больше голосов набрала комбинация московского «Динамо», которую завершил Артур Гомес.

«Иван Сергеев перед началом тренировки получил традиционный волжский подарок. Нападающий стал автором лучшего гола марта в РПЛ. В честь этого клуб подарил ему вареных волжских раков. Желаем приятного аппетита и как можно больше красивых голов за “Крылья”, — говорится в заявлении.

Сергеев в сентябре вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита». После перехода он забил шесть мячей в 18 матчах.