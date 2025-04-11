Игрок «Крыльев Советов» получил оригинальный подарок за лучший гол месяца

Лучшим был признан первый из двух мячей Сергеева в ворота московского «Локомотива» (5:1) в 22-м туре, который был забит ударом «ножницами» после навесной передачи с фланга. Он победил в голосовании болельщиков, а также разделил первое место с голом игрока петербургского «Зенита» Луиса Энрике у экспертов РПЛ. У комментаторов больше голосов набрала комбинация московского «Динамо», которую завершил Артур Гомес.