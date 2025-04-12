Во «Фратрии» отреагировали на поражение «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

«Говорим чемпионству “прощай”? “Спартак” безвольно проиграл домашний матч махачкалинскому “Динамо” — 1:2. Вспышка активности во втором тайме — это следствие бесхребетности в первом», — говорится в публикации «Фратрии», размещённой в соцсетях.
После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.