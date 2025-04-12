Голкипер «Динамо» Мх: не думал, что пенальти «Спартака» будет бить именно Медина

«Удивился ли, когда пенальти пошёл бить Хесус Медина? Во‑первых, пенальти — очень спорный вопрос. Не знаю, как трактуют эти моменты. На сборах в Турции нам объясняли правила. Ну скажите один раз, что это рука, а вот это — нет, чтобы все понимали. По поводу Медины, честно, не думал, что будет бить именно он. Мы смотрели Барко и Бонгонда — штатных пенальтистов. Я вспомнил одну из игр на Кубок России, когда Хесус бил очень сильно под перекладину. Решил туда прыгнуть, пытался максимально вверх», — сказал Магомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».