Почему Гончаренко не справляется в «Пари НН». Цифры хуже, чем у Саши Илича

По информации Legalbet, в «Пари НН» готовы уволить Гончаренко, если клуб проиграет ближайший матч. Хоть это и немного странно — верить, что пусть и в домашней игре, но кризисной команде удастся отобрать очки у клуба, который в находится гонке за топ-3. Тем не менее и дальше у «Нижнего» всё не очень с соперниками. После встречи с «Динамо» волжанам ехать в Москву на встречу с «Локомотивом», который уже в матче с «Зенитом» (1:1) показал, что сезон для него ещё не закончен.