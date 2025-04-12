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«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и ЦСКА.

Источник: Пресс-служба "Оренбурга"

Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Москвичёв, Татаев, Сидоров, Прохин, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Лукин, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Пьянич, Алеррандро.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 44 очка после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.