«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 44 очка после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.