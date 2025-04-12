Быстров: «“Спартак” наиграл на поражение. Получил, что заслужил»

— По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато… Не то это все.