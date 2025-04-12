«Оренбург» отправил клубную футболку в космос в честь Дня космонавтики

«С Днём Космонавтики! 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.



“Многое дал мне Оренбург — и семью,

и власть над самолетом”. Ю. А. Гагарин.



Сегодня многие клубы постараются вас удивить креативом и полётом мысли. У нас всё просто — футболка ФК “Оренбург” прямо сейчас находится в космосе. Шах и мат.



Командир международной космической станции лётчик-космонавт герой России Алексей Овчинин прислал нам фотоотчёт и видео прямо с орбиты! РПЛ, мы просто космос! “, — сказано в телеграм-канале “Оренбурга”.