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«Оренбург» отправил клубную футболку в космос в честь Дня космонавтики

«Оренбург» в телеграм-канале сообщил, что отправил клубную футболку в космос в честь Дня космонавтики.

Фото с экипировкой команды на орбите прислал командир международной космической станции, лётчик-космонавт, Герой России Алексей Овчинин.

«С Днём Космонавтики! 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.

“Многое дал мне Оренбург — и семью,
и власть над самолетом”. Ю. А. Гагарин.

Сегодня многие клубы постараются вас удивить креативом и полётом мысли. У нас всё просто — футболка ФК “Оренбург” прямо сейчас находится в космосе. Шах и мат.

Командир международной космической станции лётчик-космонавт герой России Алексей Овчинин прислал нам фотоотчёт и видео прямо с орбиты! РПЛ, мы просто космос! “, — сказано в телеграм-канале “Оренбурга”.